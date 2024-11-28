تامر عاشور يستعد لإحياء حفل غنائي في البحرين

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي في البحرين، المقرر إقامتها يوم 19 ديسمبر المُقبل.

ونشر "عاشور" بوستر الدعائي للحفل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "لأول مرة هقابل جمهور البحرين متحمس جدًا وإن شاء الله يكون يوم حلو بيكم، استنوني في مركز البحرين العالمي للمعارض يوم ١٩ ديسمبر".

يذكر أن الفنان تامر عاشور طرح مؤخرًا أغنية تحمل اسم "وداع وداع"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر ، جيتار مصطفى نصر.

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