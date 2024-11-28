رانيا فريد شوقي بصحبة زوجها والجمهور: "شبه بعض"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي متابعيها، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة لها، وظهرت خلالها مع زوجها رجل الأعمال تامر الصراف.

ونشرت رانيا الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال وارتدت جاكيت باللون الفوشيا وبنطلون أبيض.

وانهالت عليهم تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "شبه بعض، ربنا يسعدكم وينعم عليكم الرحمة والسكينة، ربنا يخليكم لبعض، عزيزة وغالية على قلوبنا، قمرين، يحميكم ربنا".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا فريد شوقي هو مسرحية مش روميو وجولييت، وأيضا شاركت في الجزء الثالث من مسلسل المداح مع النجم حمادة هلال والذي تم عرضه خلال شهر رمضان 2023.

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