بالفيديو.. شوارع مصر تظهر في الإعلان الرسمي لفيلم Inheritance

كتبت- سهيلة أسامة:

طرحت الشركة المنتجة "ifc films" البرومو الدعائي الرسمي لفيلم "Inheritance"، استعدادًا لعرضه في السينمات يناير الُمقبل.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته الشركة المنتجة للفيلم، معالم مصرية أثرية مثل الأهرامات، وبإلاضافة إلى شوارع وأحياء القاهرة، والتي تم تصوير الفيلم بها.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي أكشن، إذ يناقش قصة مايا التي تكتشف عمل والدها وأنه كان يعمل بالسابق جاسوسًا، وتحاول النجاة بنفسها، ولكنها تقع تحت طائلة عدة مؤامرات دولية، فتضطر للهروب، وهو من بطولة فيبي دينيفور، وإخراج نيل برجر.

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