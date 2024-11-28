أول تعليق من شقيق الراحل محمد رحيم بعد انتقاد ظهوره الإعلامي

كتبت- نوران أسامة:

رد طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، على الهجوم الذي تعرض له مؤخرًا، من عدد من النجوم الذين انتقدوا ظهوره الإعلامي المستمر، منذ وفاة شقيقه وحديثه عن وفاته وعلاقته بزوجته.

وكتب "طاهر"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "لكل واحد نال مني وأكل لحمي ولم يراعي شعوري بصدمة موت شقيقي وتوأم روحي الموسيقار محمد رحيم، طلوعي على الميديا والإعلام لم يكن أبدًا بغرض تحقيق التريند أو التشهير بأخي الذي عشقته أكثر من روحي".

وتابع: "ولم يكن بغرض تحقيق الترند مثل ما تمنى ضعاف العقول والنفوس، ولكنه كان بغرض التوضيح لحقيقة موت أخي الذي فجعني علاقتي بأختي الشقيقة زوجة أخي فهي قبل أن تكون زوجة أخي فهي أختي وبنتى الكبرى ولسه حالًا قافلين مع بعض هاتفيًا وستظل الأستاذة العالمية أنوسة كوتة بنتى وأختي رغم أنف الحاقدين".

واختتم طاهر حديثه قائلًا: وأعلن لكل الميديا والصحافة عدم مشاركتي بشكل مطلق في أي تصريحات أو مشاركات خاصة بأسرتي اللي هي أهلي وأخي وأسرة أخي، وإنا لله وإنا إليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل فى من ظلمني ونهش ونال مني بلا روية ولم يقدر فزعي على شقيقي".

ورحل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا صباح السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 45 عاما، حيث أعلن الشاعر تامر حسين خبر وفاته عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أسألكم الدعاء للمبدع العزيز الأخ المحترم الملحن الكبير محمد رحيم، ربنا يسكنه الجنة ويصبر أهله وذويه. جمعة مباركة وأحر التعازي للأسرة الكريمة".

ويعتبر محمد رحيم من أهم الملحنين على الساحة الفنية، إذ تعاون خلال مشواره الفني مع كبار نجوم الأغنية العربية، منهم: عمرو دياب، شيرين عبدالوهاب، أنغام، أصالة، محمد حماقي، تامر حسني، إليسا، نانسي عجرم.

اقرأ أيضًا:

بعد الحكم عليه بـ 10 سنوات.. مجدي شطة يتصدر محرك البحث "جوجل"

غدًا.. عمر خيرت يحيي حفلًا غنائيًا بالجامعة الأمريكية

أول تعليق من نور بدر بعد أنباء فسخ خطوبته من نور إيهاب

بأول أغنية غناها من ألحانه.. تامر حسني يوجه إلى الراحل محمد رحيم رسالة مؤثرة