جدل ومطالب بإيقاف "وتر حساس".. وصناع المسلسل: "مفيهوش حاجة"

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كتب- مصطفى حمزة:

أثار مسلسل "وتر حساس"، حالة من الجدل، ووصلت إلى حد تقديم بيان عاجل في مجلس النواب، للمطالبة بإيقاف عرضه واتهامه بالإساءة للمجتمع المصري.

فيما قال صناع العمل لمصراوي إن المسلسل "ليس به أي شيء مسيء" وطالبوا بعدم استعجال الحكم عليه.

ومع تصدر المسلسل قوائم الأعلى مشاهدة، عبر منصات العرض، التي بدأت عرض "وتر حساس"، بالتزامن مع بداية عرض حلقاته في قنوات "ON" ، تقدمت النائبة مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لوقف عرض المسلسل.

وقالت النائبة إن "وتر حساس يحتاج من المهمومين بالمجتمع المصري إلى تدخل عاجل لمنع عرض باقي حلقاته، لما يتضمنه من أحداث تُسيء للمجتمع المصري بأسره، فهو حافل بالعلاقات غير المشروعة والأفكار غير السوية، ويخالف عاداتنا وتقاليدنا كمجتمع شرقي له قيمه الدينية".

وأضافت: " المسلسل الذي يعرض أيضًا على عدد من القنوات العربية يُسيء لبلدنا ويشّوه صورتها بأحداث وقصص تخالف واقع المجتمع المصري، كما أنه يسيء للمرأة المصرية".

"مصراوي" توجه بالسؤال، إلى مؤلفي "وتر حساس"، ومعرفة موقفهم من البيان، والاتهامات الموجهة لهم. وقال السيناريست محمد فاضل: "هو المفروض لو فيه حاجة رسمية، إحنا نعرف بها لكن فعلا منعرفش حاجة سواء المؤلفين أو المخرج أو الانتاج، ومن جهتنا تم تصوير جميع الحلقات، جاهزة للعرض، وفوجئنا أيضا بهذا، من خلال سؤالك".

وتابع: "أعتقد إن ممكن يكون اختلط عليها الأمر في عمل تاني غير مصري، لأن المسلسل مفيهوش أي حاجة من الكلام المنشور في هذا البيان".

وطالب السيناريست مينا بباوي، بعدم الاستعجال في الحكم علي العمل، وقال:" أتمنى الانتظار لمشاهدة العمل كاملا وبعدها الحكم".

مسلسل "وتر حساس"، تدور أحداثه في 45 حلقة، وهو من نوعية المسلسلات الدرامية غير القصيرة. العمل من بطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج .