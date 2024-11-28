تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة جديدة.. والجائزة سيارة مرسيدس

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مسابقة جديدة، قيمتها سيارة مرسيدس.

وكتب آل الشيخ، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ابتداءً من 19 ديسمبر، يمكنك الاشتراك في "The Ring Magazine" والحصول على فرصة لربح سيارة مرسيدس SL55 AMG، سنعلن عن الفائز في 11 يناير 2025. لا تفوت الفرصة وكن من المشتركين".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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