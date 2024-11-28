بعد الحكم عليه بـ 10 سنوات.. مجدي شطة يتصدر محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم مؤدي المهرجانات مجدي شطة، قائمة محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته غيابيًا بالسجن 10 سنوات، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

ويرجع الأمر منذ عدة أشهر، أثناء مرور قوة أمنية من قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، شاهدت سيارة يستقلها أحد الأشخاص، وباستيقافها لاستطلاع الحالة الأمنية والاطلاع على هوية قائدها، أشهر السائق لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف "مجدي شطة".

وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه، اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة.

وعُثر بحوزة مجدي شطة، على لفافة تحتوي على مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بالمواد المخدرة، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمخدرات.