غدًا.. عمر خيرت يحيي حفلًا غنائيًا بالجامعة الأمريكية

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل غنائي ضخم بعنوان "ليلة من الزمن الجميل"، والمقرر إقامتها غدًا الجمعة على خشبة مسرح "الجامعة الأمريكية".

ونشرت الشركة المنظمة للحفل مقطع فيديو ترويجيًا، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "استعدوا للاستمتاع بأفضل مقطوعات الموسيقار العالمي عمر خيرت في ليلة استثنائية يوم 29 نوفمبر في الجامعة الأمريكية".

يُذكر أن الموسيقار عمر خيرت قد أحيا مؤخرًا حفلًا داخل دار الأوبرا ضمن سهرات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، وسط حضور جماهيري كبير.

View this post on Instagram A post shared by AUC Student Union (@auc.su)

اقرأ أيضًا:

بالصور.. سلمى أبو ضيف تفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان "ضيافة" بالإمارات

أول تعليق من نور بدر بعد أنباء فسخ خطوبته من نور إيهاب

بعد وقف إطلاق النار.. راغب علامة حاملًا علم لبنان: "العلم رح يبقى عالي"

باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد في برنامج "Arabs Got Talent".. ونجوى كرم تتدخل (فيديو)