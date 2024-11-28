بأول أغنية غناها من ألحانه.. تامر حسني يوجه إلى الراحل محمد رحيم رسالة مؤثرة

كتب-مصطفى حمزة:

حرص النجم تامر حسني، على نشر فيديو يجمعه و المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، من إحدى حفلاته، وهما معا على المسرح.

النجم تامر حسني، الذي تعاون مع الملحن الراحل محمد رحيم في أعمال عديدة، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع الفيديو، وكتب،:" أغنية أول يوم اللي كانت في فيلم نور عيني مكنتش أتخيل إني دلوقتي أفضل أسمعها يومياً و أحس معانيها للشخص اللي لحنها واللي لحنها هو محمد رحيم صديق عمري .. الله يرحمك يا حبيبي و يرحم جميع امواتنا".

المبدع الموسيقي الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا السبت الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، لحن ووزع خلال ما لا يقل عن 500 أغنية، وتعاون مع أبرز رموز الأغنية، ومنهم، عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، وشيرين عبدالوهاب، حميد الشاعري، محمد فؤاد، ونانسى عجرم، ونوال الزغبي، روبي، وهيفاء وهبي، وبهاء سلطان، دياب، وغيرهم.