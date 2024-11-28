أول تعليق من لطيفة بعد حصولها على جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 بمهرجان "ضيافة" بالإمارات

أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن

كتبت- نوران أسامة:

حصلت الفنانة التونسية لطيفة، على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ألبوم لعام 2024 عن ألبومها "مفيش ممنوع".

ونشرت لطيفة، عدة صور أثناء تواجدها بالمهرجان، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا فخورة جداً وسعيدة جداً بجائزة أحسن ألبوم السنة دي ٢٠٢٤ "مفيش ممنوع"، شكراً لكل صناع الألبوم شعراء وملحنين وموزعين وكل فريق عملي".

وتابعت: "شكراً للفانز وأهدي الجائزة دي لروح أمي الحبيبة اللي كانت معايا في كل لحظة وأنا بحضر لألبوم ، شكرًا ضيافة وشكرًا الإمارات الحبيبة الغالية".

وحقق ألبوم "مفيش ممنوع" نجاحا لافتا منذ إطلاقه، حيث قدمت لطيفة من خلاله تجربة موسيقية مبتكرة، تضمنت 10 أغاني صورت جميعها بطريقة الفيديو كليب، مع استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في 7 أغاني، في خطوة جريئة ومميزة على الساحة الفنية.

يذكر أن مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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