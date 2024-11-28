بعد وقف إطلاق النار.. راغب علامة حاملًا علم لبنان: "العلم رح يبقى عالي"

كتب - معتز عباس:

عبر المطرب اللبناني راغب علامة عن سعادته، بعد الموافقة على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الأربعاء.

ونشر راغب، صورة له وهو يحمل علم لبنان، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: العلم رح يبقى عالي".

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يقدم الفنان راغب علامة برنامج "X Factor" نسخة الشرق الأوسط ضمن لجنة التحكيم ويعرض يوم الأحد من كل أسبوع عبر شاشة تلفزيون دبي.

يذكر أن، آخر أغاني الفنان راغب علامة كانت بعنوان "بيروت ولا روما" وطرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 2 مليون مشاهدة.

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