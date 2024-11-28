نجوى كرم تكشف رأيها في رومانسية ناصر القصبي وباسم يوسف.. والأخير يرد

كتب- معتز عباس:

كشفت المطربة اللبنانية نجوى كرم، عن رأيها في الفنان السعودي ناصر القصبي، والإعلامي باسم يوسف والإعلامي اللبناني علي جابر خلال الحلقات المباشرة من برنامج "Arabs Got Talent"

وقالت نجوى كرم عن علي الجابر: "قدر يوصف العرض برومانسيته، أما ناصر ما عنده علم بالرومانسية، وباسم يوسف فهو طبيب جراح على السكين يا بطيخ".

ورد عليه باسم، ساخرًا: "أنتي ماشية تلطشي فينا يا نجوى.. في إيه يا حاجة"، لتعقب المطربة اللبنانية: "لا بس أنا بحكي عن رأيي"

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

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