"كل سنة وأنت جنتي في الدنيا والآخرة".. مها أحمد تحتفل بعيد ميلاد إبنها

كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة مها أحمد بعيد ميلاد ابنها أحمد، الذي يوافق يوم 28 نوفمبر من كل عام، بالرقص مع أبنائها على أغنية "عيد ميلادي".

ونشرت مها مقطع فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أغلى وأحلى نعمة ربنا رزقنى بيها، كل سنة وأنت عمرى اللى راح وعمري اللي جاي، كل سنة وأنت نور عيني وروح قلبي وحياتي ودنيتي، كل سنة وأنت جنتي في الدنيا وفي الأخرة، بحبك يا نور عيني، ربنا يخليك ليا يا أجمل حمودي".

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يذكر أن، مها أحمد من مواليد 1974، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت في مسلسلات "سوق مجرى العيون" و "حلو الكلام" و "الدبابير" وهي طالبة، ثم قدمت مسرحية "شرم برم"، وقدمت بعد ذلك مسلسلات منها "الوتد" و "أوبرا عايدة" و "حديث الصباح والمساء" و "ترويض الشرسة" و "أبيض × أبيض" و "القضاء في الإسلام"، واشتركت في أفلام سينمائية كثيرة منها "عبده مواسم" و "لخمة راس" و "الباشا تلميذ".

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