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باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد في برنامج "Arabs Got Talent".. ونجوى كرم تتدخل (فيديو)

12:43 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد

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كتب - معتز عباس:

غازل الإعلامي باسم يوسف، الإعلامية ريا أبي راشد مقدمة برنامج "Arabs Got Talent"، مبديا إعجابه بإطلالتها مرتدية فستان باللون الأحمر.

وقال باسم موجهًا حديثه لـ ريا: "اية يا ريا ده، اية ياعم ده، اية الجمال ده"، لترد عليه ريا أي راشد: "شكلك متحمس الليلة"، ثم رد باسم: "أنا متحمس على طول" خلاص هاهدي اللعب يا ريا"، لتعقب المطربة اللبنانية نجوى كرم:"باسم مش بيبالغ هذا جمالك".

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

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باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد الإعلامي باسم يوسف الإعلامية ريا أبي راشد ريا أبي راشد بفستان أحمر برنامج Arabs Got Talent
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