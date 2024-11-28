باسم يوسف يغازل ريا أبي راشد في برنامج "Arabs Got Talent".. ونجوى كرم تتدخل (فيديو)

كتب - معتز عباس:

غازل الإعلامي باسم يوسف، الإعلامية ريا أبي راشد مقدمة برنامج "Arabs Got Talent"، مبديا إعجابه بإطلالتها مرتدية فستان باللون الأحمر.

وقال باسم موجهًا حديثه لـ ريا: "اية يا ريا ده، اية ياعم ده، اية الجمال ده"، لترد عليه ريا أي راشد: "شكلك متحمس الليلة"، ثم رد باسم: "أنا متحمس على طول" خلاص هاهدي اللعب يا ريا"، لتعقب المطربة اللبنانية نجوى كرم:"باسم مش بيبالغ هذا جمالك".

View this post on Instagram A post shared by Arabs Got Talent (@arabsgottalentinsta)

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

اقرأ أيضا..

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي

أحمد حلمي ينشر صورة من داخل الطائرة ويوجه رسالة لـ منى زكي