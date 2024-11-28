"بنهار واخترت الآخرة".. سالي عبد السلام تعلن إجهاض توأمها

كتب- هاني صابر:

أعلنت الإعلامية سالي عبدالسلام، منذ قليل، عن إجهاض توأمها.

وكتبت سالي، عبر حسابها على إنستجرام: "قدر الله وما شاء فعل من كام يوم ..وده بعد سنتين انتظار التؤام اللي كان نفسي فيهم أوي يا رب.. سنتين صبر وأنت مفيش قدامك غير الصبر زي أي رزق والحمد لله أن اختباري كان في الصبر وبس مش أكتر وكنت طالباها تيجي من عند ربنا خالص ومن غير تدخل دكاترة".

وتابعت: "الحمد لله على نعمة الأخذ بعد العطاء .. يا رب فقدت أغلى ما ليا .. واللي كان هيكون ليا.. الحمدلله.. قدري الحمد لله".

واستكملت: "أنا بكتب الكلام ده عشان يمكن حد يتعلم، كل حد قالي وقال عليا مش عايزة تخلف عشان خايفة على جسمها وشغلها.. وكانت أوحش حاجة سمعتها في حياتي

(وهم لا يعلمون شيئا)، عشان كل حد بيضغط على اللي قدامه وفاكر إنه حقه وده لا يحق له عشان المفروض أنه قريب أو معتبر نفسه كدة ومش من أهله أصلا ولا يحق له و يحسسهم أن وراهم تارجت يا إما هيكون منبوذ منهم وهنسود عيشتك بسؤالنا كل شهر ونضغط عليك مع انهم مش هيشيلوا أصلا ومحدش هيشيل غيرك(وهم لا يعلمون شيئا)

أوعى تقولي انك حامل وخافي من العين وأي كلام في الموضوع ده بالذات! أهو مقولتش وبرضوا محصلش ومع احترامي ليهم العرسة بتخلف ده مش انجاز... (وهم لا يعلمون شيئا)".

وأوضحت: "عشان كل ست أوعي تبقي بـ ١٠٠ ست وتشيلى مسؤولية كل حاجة لوحدك (لوحدك).. الست الجدعة بجد مبتاخدش حاجة.. الست الجدعة محدش بيساعدها وكله بيرمي عليها وكمان لما منعرفش نبقى زيها نعطلها أو نقلل منها وبمعنى أصح نبقى سبب في سقوط كل حاجة فيها مش أطفالها بس.. يا ريتني قولت مبعرفش أو مش هقدر عشان موصلش لكدة (وهم لا يعلمون شيئا)".

وأضافت: "كلنا تعبنا وبنتعب ومحدش بيحس ومحدش طلب منك تحس، بس الرحمة.. الرحمة، كل اللي كتبت عنهم بيني وبينكم الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أدعولي كتير .. راضية والحمد لله، بس بنهار وأنا بصلي ومش بطلب غير الثبات من ربنا، بس ليا بيتين في الجنة .. اخترت الأخرة والأبقى يا الله".