بالصور.. سلمى أبو ضيف تفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان "ضيافة" بالإمارات

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25 صورة لنجوم الفن في مهرجان "ضيافة" بدولة الإمارات

أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة سلمى أبو ضيف، حصولها على جائزة مهرجان "ضيافة" كأفضل ممثلة عربية لهذا العام عن دورها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، والذي عرض في السباق الرمضاني لعام 2024.

ونشرت سلمى مجموعة صورة لها أثناء استلامها الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام، وكتبت: "يشرفني ويسعدني أن أشارككم وأن أحصل على جائزة كممثلة عربية لهذا العام عن دوري في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، أشعر بالامتنان الحمد لله".

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حرصت سلمى أبو ضيف على إبراز حملها خلال تواجدها رفقة زوجها إدريس عبدالعزيز، على السجادة الحمراء لمهرجان "ضيافة" المنعقد بدولة الإمارات.

مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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