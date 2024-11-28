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أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن يعلقون

12:24 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
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    صبا مبارك في مهرجان ضيافة بالإمارات (1)
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    صبا مبارك على السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة
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    صبا مبارك في مهرجان ضيافة بالإمارات (2)
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    صبا مبارك في مهرجان ضيافة بالإمارات (4)
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كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة صبا مبارك على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان "ضيافة"، في دورته الثامنة، والمنعقد يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات.

وحرصت صبا على إبراز إطلالتها، وقامت بنشر بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من تكريم جائزة الليلة في مهرجان ضيافة، كان شرفا عظيما، شكرا لاستضافتي".

وتفاعل نجوم الفن مع إطلالة صبا مبارك، أبرزهم مريم الخشت، هنا شيحة، غادة عبدالرازق، كندة علوش.

مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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صبا مبارك مهرجان ضيافة الإمارات انستجرام صبا مبارك
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