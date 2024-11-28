أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن يعلقون

أول تعليق لـ شقيق محمد رحيم بعد تعرضه لانتقادات من نجوم الفن

25 صورة لنجوم الفن في مهرجان "ضيافة" بدولة الإمارات

كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة صبا مبارك على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان "ضيافة"، في دورته الثامنة، والمنعقد يومي 26 و27 نوفمبر الجاري بدولة الإمارات.

وحرصت صبا على إبراز إطلالتها، وقامت بنشر بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "من تكريم جائزة الليلة في مهرجان ضيافة، كان شرفا عظيما، شكرا لاستضافتي".

View this post on Instagram A post shared by Saba Mubarak صبا مبارك (@sabamubarak)

وتفاعل نجوم الفن مع إطلالة صبا مبارك، أبرزهم مريم الخشت، هنا شيحة، غادة عبدالرازق، كندة علوش.

مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضا..

نور إيهاب تحذف صور خطيبها بعد ارتباط عامين.. هل انفصلت عنه؟

"أخوك ما يستحقش منك كده".. رسائل غاضبة من نجوم الفن لشقيق محمد رحيم