سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "الأحمر يليق بك"

أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن

أول تعليق من لطيفة بعد حصولها على جائزة أفضل ألبوم لعام 2024 بمهرجان

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سيرين صورة وهي مرتدية فستان أحمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لون الحب".

وحازت الصور إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما أحلاكي"، "جميلة وزي القمر"، "الألوان جميلة"، "ما شاء الله ولا غلطة"، "الأحمر يليق بك"، "أيقونة الجمال والأناقة".

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