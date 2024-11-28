لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. والجمهور: "الأحمر يليق بك"

10:01 ص الخميس 28 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سيرين عبدالنور بفستان أحمر
  • عرض 4 صورة
    سيرين عبدالنور بفستان أحمر
  • عرض 4 صورة
    سيرين عبدالنور بفستان أحمر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سيرين عبدالنور، متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت سيرين صورة وهي مرتدية فستان أحمر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لون الحب".

وحازت الصور إعجاب رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات كالتالي: "ما أحلاكي"، "جميلة وزي القمر"، "الألوان جميلة"، "ما شاء الله ولا غلطة"، "الأحمر يليق بك"، "أيقونة الجمال والأناقة".

اقرأ أيضا..

بعد صلحهما.. ويجز يحذف تدوينة عن رامي صبري

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

نبيل الحلفاوي يهنئ المصري بعد تخطي أنيمبا ويتمنى للزمالك الفوز على بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية

الفنانة سيرين عبدالنور انستجرام سيرين عبدالنور سيرين مرتدية فستان أحمر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحدث جلسة تصوير لـ صبا مبارك في مهرجان "ضيافة" بالإمارات.. ونجوم الفن يعلقون

إعلان

إعلان