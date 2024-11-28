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نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي

12:03 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه على بلاك

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كتب- هاني صابر:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للزمالك بعد فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" : "مبروك للزمالك وكان يمكن أن يزيد من نسبة أهدافه.. إن شاء الله ما يحتاجش".

وانتهت مباراة الزمالك ونظيره بلاك بولز الموزمبيقي،بنتيجة هدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كلا من "إنيمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي والمصري البورسعيد".

الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك فوز الزمالك على بلاك بولز الموزمبيقي الحلفاوي عبر حسابه على إكس بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية
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