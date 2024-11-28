نبيل الحلفاوي يوجه رسالة للزمالك بعد فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي
كتب- هاني صابر:
وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة للزمالك بعد فوزه على بلاك بولز الموزمبيقي في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "إكس" : "مبروك للزمالك وكان يمكن أن يزيد من نسبة أهدافه.. إن شاء الله ما يحتاجش".
وانتهت مباراة الزمالك ونظيره بلاك بولز الموزمبيقي،بنتيجة هدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ويشارك الزمالك في المجموعة الرابعة بالبطولة، رفقة كلا من "إنيمبا النيجيري، بلاك بولز الموزمبيقي والمصري البورسعيد".
مبروك للزمالك وكان يمكن أن يزيد من نسبةً أهدافه.— نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 27, 2024
إن شاء الله ما يحتاجش.
فيديو قد يعجبك: