25 صورة لنجوم الفن في مهرجان "ضيافة" بدولة الإمارات

أول تعليق لـ شقيق محمد رحيم بعد تعرضه لانتقادات من نجوم الفن

كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان "ضيافة" في دورته الثامنة، المنعقد يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، بدولة الإمارات العربية.

وحرصت نجمات الفن على التقاط الصور على السجادة الحمراء لمهرجان "ضيافة"، أبرزهم، سلمى أبو ضيف وزوجها، صبا مبارك، سلافة معمار، رحمة رياض، ديميت أوزديمير، صباح الجزائري وابنتيها ترف و رشا، وزوجها، عابد فهد وزوجته زينة يازجي، نارين بيوتي، لطيفة التونسية، ديماش كوداي بيرجن الكوري، وغيرهم.

مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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