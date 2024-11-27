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25 صورة لنجوم الفن في مهرجان "ضيافة" بدولة الإمارات

11:48 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أرينا سعيد
  • عرض 25 صورة
    سلافة معمار
  • عرض 25 صورة
    ديميت أوزديمير في مهرجان ضيافة الدولي
  • عرض 25 صورة
    سلمى أبو ضيف تفوز بجائزة أفضل ممثلة عربية لهذا العام
  • عرض 25 صورة
    سلمى ابو ضيف في مهرجان ضيافة
  • عرض 25 صورة
    سلمى أبو ضيف وزوجها في مهرجان ضيافة
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 25 صورة
    لطيفة في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    لطيفة في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    سلمى أبو ضيف حامل على السجادة الحمراء في مهرجان ضيافة (2)
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    ديميت أوزديمير في مهرجان ضيافة
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
  • عرض 25 صورة
    نجوم الفن في مهرجان ضيافة بالإمارات
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كتب - معتز عباس:

توافد نجوم الفن للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان "ضيافة" في دورته الثامنة، المنعقد يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، بدولة الإمارات العربية.

وحرصت نجمات الفن على التقاط الصور على السجادة الحمراء لمهرجان "ضيافة"، أبرزهم، سلمى أبو ضيف وزوجها، صبا مبارك، سلافة معمار، رحمة رياض، ديميت أوزديمير، صباح الجزائري وابنتيها ترف و رشا، وزوجها، عابد فهد وزوجته زينة يازجي، نارين بيوتي، لطيفة التونسية، ديماش كوداي بيرجن الكوري، وغيرهم.

مهرجان ضيافة (DIAFA) فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات، التي أسهمت في تحسين المجتمع واللجان المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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نجوم الفن في مهرجان ضيافة حفل افتتاح مهرجان ضيافة مهرجان ضيافة بدولة الإمارات السجادة الحمراء لمهرجان ضيافة
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