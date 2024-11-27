"لحنت ريحة الحبايب وأنا بربط الجزمة".. الملحن محمد يحيي ضيف إيمان أبوطالب

كتب- هاني صابر:

تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، الملحن والموسيقار محمد يحيى.

ويكشف "يحيي" في اللقاء عن كواليس تعاونه مع الهضبة عمرو دياب في بداياته، مؤكدا أنه بدأ معه بتلحين ٣ أغاني دفعة واحدة.

كما كشف أنه بدأ من الصفر، ولم يكن يملك ثمن العلاج عندما أصيب بنزلة برد شديدة فور وصوله إلى القاهرة في بداية مشواره الفني.

وعن المقارنة بين الحياة في القاهرة والصعيد، قال محمد يحيى، إن الحياة بسيطة للغاية ففي الصعيد كما أنه كتب على دولابه في الصعيد جملة "يوما ما سأنتقل إلى عالم آخر".

وتطرق اللقاء أيضا إلى الخلاف الدائر بين عمرو دياب وعمرو مصطفى، مؤكدا أن الأخير خسر كثيرا من وراء هذا الخلاف.

وحكى "يحيى" كواليس تلحينه أغنيته الشهيرة ريحة الحبايب في أول تعاون مع الهضبة عمرو دياب، قائلا: "كنت بستعد للخروج وأنا قاعد والورق قدامي مكتوب فيه الأغنية، لقيت نفسي بدندن اللحن مع الكلام وأنا بربط الجزمة، روحت لعمرو دياب وشوفت في عينه نظرة إعجاب كبيرة جدا".

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة كل يوم جمعة في الثامنة مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.