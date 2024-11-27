أول تعليق لـ شقيق محمد رحيم بعد تعرضه لانتقادات من نجوم الفن

"أخوك ما يستحقش منك كده".. رسائل غاضبة من نجوم الفن لشقيق محمد رحيم

كتب- هاني صابر:

رد طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، على الانتقادات التي تعرضها لها خلال الساعات الماضية من قبل نجوم الفن بعد تصريحاته الأخيرة عن شقيقه وأرملته.

وكتب شقيق محمد رحيم، عبر حسابه على فيسبوك: "لكل واحد نال مني وأكل لحمي ولم يراعي شعوري بصدمة موت شقيقي وتوأم روحي الموسيقار محمد رحيم.. طلوعي على الميديا أو الإعلام لم يكن أبدا بغرض تحقيق التريند أو التشهير بأخي الذي عشقته أكثر من روحي".

وتابع: "ولم يكن بغرض تحقيق التريند مثل ما تمنى ضعاف العقول والنفوس ولكنه كان بغرض التوضيح لحقيقة موت أخي الذي فجعني، وعلاقتي بأختي الشقيقة زوجة أخي فهى قبل أن تكون زوجة أخي فهي أختي وبنتي الكبرى ولسه حالا قافلين مع بعض هاتفيا".

وأوضح: "وستظل الأستاذة العالمية أنوسة كوتة بنتي وأختي رغم أنف الحاقدين وأعلن لكل الميديا والصحابة والإعلام عدم مشاركتي بشكل مطلق في أي تصريحات أو مشاركات خاصة بأسرتي اللي هي أهلي وأخي وأسرة أخي".

وأضاف: "وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من ظلمني ونهش ونال مني بلا روية ولم يقدر فزعي على شقيقي".

وتعرض طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، لانتقادات لاذعة من قبل عدد من نجوم الفن بسبب كثرة ظهوره الإعلامي رغم وفاة شقيقه، وتضارب تصريحاته وحديثه عن أرملة شقيقه أنوسة كوتة.

يذكر أن، الملحن محمد رحيم، رحل عن عالمنا السبت الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، وضع خلاله ألحان أكثر من 500 أغنية، ووضع الموسيقى التصويرية ولحن أغاني مجموعة مسلسلات.



