باسم يوسف ينشر "سيلفي" مع ناصر القصبي ويعلق: "ضحك وصحوبية ومودة وحب"

كتب - معتز عباس:

نشر الإعلامي باسم يوسف، صورة سيلفي مع الفنان ناصر القصبي، من كواليس حلقة اليوم ببرنامج "Arabs Got Talent".

وكتب باسم، تعليقًا على الصورة: "أنا و ناصر القصبي، ضحك وصحوبية ومودة وحب".

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

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