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باسم يوسف ينشر "سيلفي" مع ناصر القصبي ويعلق: "ضحك وصحوبية ومودة وحب"

10:35 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الإعلامي باسم يوسف

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كتب - معتز عباس:

نشر الإعلامي باسم يوسف، صورة سيلفي مع الفنان ناصر القصبي، من كواليس حلقة اليوم ببرنامج "Arabs Got Talent".

وكتب باسم، تعليقًا على الصورة: "أنا و ناصر القصبي، ضحك وصحوبية ومودة وحب".

برنامج "Arabs Got Talent"، في موسمه السابع، يشهد ضم الفنان باسم يوسف، إلى لجنة التحكيم، مع نجمي المواسم السابقة الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي ، ومن المقرر عرض أولى حلقات الموسم الجديد يوم 16 أكتوبر.

باسم يوسف على انستجرام

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الإعلامي باسم يوسف الفنان ناصر القصبي برنامج Arabs Got Talent باسم يوسف وسيلفي مع ناصر القصبي
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