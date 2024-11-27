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أحمد حلمي ينشر صورة من داخل الطائرة ويوجه رسالة لـ منى زكي

10:00 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الفنان أحمد حلمي

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كتب - معتز عباس:

نشر الفنان أحمد حلمي صورة له من داخل الطائرة أثناء مشاهدة فيلم عسل أسود، ومسلسل لمنى زكي من أحد أعمالها الفنية.

ووجه أحمد حلمي رسالة لـ منى زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "طب كنا نفتح الشاشتين على بعض".

يذكر أن، أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

احمد حلمي موقع اكس

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الفنان أحمد حلمي أحمد حلمي داخل الطائرة أحمد حلمي يوجه رسالة لمنى زكي أحمد حلمي على موقع إكس
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