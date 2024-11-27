نبيل الحلفاوي يهنئ المصري بعد تخطي أنيمبا ويتمنى للزمالك الفوز على بولز الموزمبيقي في الكونفدرالية

كتب - معتز عباس:

وجه نبيل الحلفاوي التهنئة للنادي المصري بعد الفوز على فريق أنيمبا النيجيري بهدفين دون رد، في أول جولة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، متمنيًا للزمالك تحقيق الفوز على فريق بولز الموزمبيقي في نفس البطولة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مبروك للنادي المصري الفوز في أولى جولات الكونفدرالية أداء ونتيجة، علي ماهر يواصل مسيرته المميزة، وكل التمنيات بالمثل لنادي الزمالك في مواجهته لنادي بولز الموزمبيقي".

ويذكر أن المصري فاز على الزمالك في مباراة أمس بنتيجة 1 ـ 0 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

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