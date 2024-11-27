بعد صلحهما.. ويجز يحذف تدوينة عن رامي صبري

كتب - معتز عباس:

وجه مطرب الراب ويجز، رسالة للمطرب رامي صبري، بعد تدخل الشاعر تامر حسين للصلح بين الطرفين.

وكتب ويجز، عبر حسابه على "فيسبوك" ردًا على منشور للشاعر تامر حسين حول هذه الأزمة: "حصل خير يا جماعة، رامي صبري ده زي ابني بالظبط وهو شطور وقمور ومجتهد، أنا بس في اللقاء كنت حاسه كده بيجامل من ورا قلبه عشان الجمهور ميغلطهوش وفرق أجيال بقى مش بفهم حاجة منه خالص فتلاقيني مخدتش بالي".

إلا أنه لم يمر دقائق حتى قام ويجز بحذف التدوينة مرة أخرى، دون توضيح أي أمور جديدة.

يذكر أن تامر حسين، تدخل لحل الأزمة، ونشر تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "رامي صبري شهادتي فيك مجروحة، أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك".

وتابع: "تصريح مش موفق من ويجز رغم أني شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فهم كلامك غلط".

وأضاف: "إنما الأرقام اللي قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وإنت الكبير يا روما، ويجز لو يعرف إنت أول واحد بعتلي أغنية البخت وبتقولي الراجل ده عنده حاجة مختلفة مكنش هيزعل كدة، دي شهادة حق والله".

ليرد عليه رامي صبري، وكتب: :حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا على كلامك الجميل اللي زيك، ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير"، ثم رد ويجز، عبر حسابه على "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتب: "سامحتني قبل ما اعتذر.. أخلاق ملاك بجد أحرجتني بأدبك، حصل خير يا رامي، وبعدين أخوك الصغير إيه إنت عجزت، إنت لسه صغير أوي بالتوفيق يا مجتهد".

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