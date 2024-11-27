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أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف على "انستجرام".. والجمهور يغازلها

08:45 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    رانيا يوسف في أحدث ظهور (2)
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    رانيا يوسف في أحدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لامعة فقط".

وجاءت تعليقات، الجمهور، كالتالي: "بطل الأبطال"، منتهى الشياكة والطعامة"، "أحلى رانيا في الدنيا"، "بطل يا ملكة"، "الفستان عليكي تحفة".

وتعكف حاليا رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.

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رانيا يوسف انستجرام رانيا يوسف السوشيال ميديا داليا مصطفى
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