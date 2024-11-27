أحدث جلسة تصوير لـ رانيا يوسف على "انستجرام".. والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت رانيا، مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "لامعة فقط".

وجاءت تعليقات، الجمهور، كالتالي: "بطل الأبطال"، منتهى الشياكة والطعامة"، "أحلى رانيا في الدنيا"، "بطل يا ملكة"، "الفستان عليكي تحفة".

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وتعكف حاليا رانيا يوسف على تصوير مسلسل "روج اسود" الذي يشاركها بطولته عدد من النجوم من بينهم داليا مصطفى وفرح الزاهد ومي سليم تأليف أيمن سليم وإخراج عبد الرحمن حماقي.

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