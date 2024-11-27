"أخوك ما يستحقش منك كده".. رسائل غاضبة من نجوم الفن لشقيق محمد رحيم

كتب- مصطفى حمزة:

تصدر طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، قوام الأكثر رواجا بموقع فيسبوك، بعد تعرضه للهجوم بسبب كثرة ظهوره الإعلامي، وتضارب تصريحاته عقب رحيل شقيقه، وتصريحاته ضد أرملة شقيقه الراحل أنوسة كوتة بأنها تركت شقيقه محمد رحيم في أواخر أيامه وذهبت لعملها.

وتعرض شقيق الراحل، للهجوم من نخبة من الفنانين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم المخرج محمد العدل، والمطربة مي فاروق، والفنان محمد العمروسي.

محمد العمروسي

الفنان محمد العمروسي، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "أخو محمد رحيم إنت متأكد إنك أخوه بجد، أنا شايف إن الغريب زعلان عليه أكتر منك الله لا يسامحك".

المخرج محمد العدل

ووجه المخرج محمد العدل، رسالة إلى شقيق الراحل، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "يا أخ طاهر رحيم عيب عليك اللي بتعمله في سيرة أخوك، إنت إزاي كده !!؟، أخوك ميستحقش كدة أبدا منك ولا من أي حد".

المطربة مي فاروق

علقت المطربة مي فاروق، عبر حسابها على فيسبوك: "الله يرحمك يا غالي يا ذوق يا محترم.. عشت كبير ومحترم وهتفضل محترم وكبير وسيرتك سبقاك مهما حاولوا والله، لما بيحصل كده بعد ما مشيت أمال كان إيه اللي حصل لك وإنت عايش ربنا رحمك عشان إنت طيب وجميل، وما تستاهلش ده ".

وتابعت: "مش لاقيه أي اسم للي بيحصل والله ده لا رحمة ولا ذوق ولا أدب ولا دين.. ده مش دم ده ميه، مردودالك في يومك والله طب احترم اللي كنت عايش تتشرف انك على اسمه يا أخي ولا نفسك في الشهرة، وبتركب تريند على سيرة وسمعة واحد الدنيا بتتشرف بيه، حسبنا الله ونعم الوكيل كله مردود والله".

سعيد إمام

وكتب سعيد إمام "مدير شركة روتانا " عبر حسابه على فيسبوك: "يشهد الله ثم العبدالله ووليد شراقي الموزع الموسيقي، والشاعر الكبير محمد رفاعي ان الطيب محمد رحيم كان طول حياته، يعاني من استغلال اقرب الناس ليه وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبدون اي نفاق انا سعيد إمام مدير روتانا منذ ٢٥ عام لست في حاجة لمجاملة أي فنان مهما كان أو نفاقه، لكن تامر حسني جزاك الله خير لما فعلته مع رحيم حتى تم دفنه بهدوء".

الشاعر هاني الراوي

الشاعر هاني الراوي، من جهته، كتب عبر حسابه على فيسبوك: "رحيم راح عند اللي أكرم وأحن مننا.. وذكراه هتفضل عايشة جوانا، خف بقي متاجرة بيه متبقاش من دمه و تعبته في حياته و عملتله مشاكل مع ناس ياما من زمان و هتعمل تريند عليه وهو عند ربنا".

مروة صبري

كتبت الإعلامية مروة صبري، عبر حسابها على فيسبوك: "اخو الملحن محمد رحيم لازم يتحبس بتهمة التفاهة والهيافة والتشهير والمتاجرة براجل راح للي خلقه".

المبدع الموسيقي محمد رحيم، رحل عن عالمنا السبت الماضي، عن عمر 45 عام، بعد مشوار فني حافل، وضعخلاله ألحان أكثر من 500 أغنية، ووضع الموسيقى التصويرية ولحن أغاني مجموعة مسلسلات.