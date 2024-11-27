نور إيهاب تحذف صور خطيبها بعد ارتباط عامين.. هل انفصلت عنه؟

"أخوك ما يستحقش منك كده".. رسائل غاضبة من نجوم الفن لشقيق محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

أثارت الفنانة الشابة نور إيهاب، حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية حول حقيقة انفصالها عن خطيبها الممثل نور بدر بعد حوالي عامين من الارتباط.

وقامت نور، بحذف كل صورها مع نور بدر من حسابها الخاص في موقع "إنستجرام" وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما.

نور إيهاب شاركت خطيبها نور بدر في العديد من الأعمال الفنية، أخرها مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان نور النبوي، الذي عرض مؤخرًا على منصة "WATCH IT".

مسلسل "6 شهور" مكون من ١٠ حلقات بطولة نور النبوي، نور إيهاب، ومراد مكرم، ومجدي بدر ومحمد عبد العظيم وعدد كبير من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، ومن إخراج مصطفى الصولي.

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