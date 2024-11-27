ويجز: "رامي صبري زي ابني وفرق أجيال مش بفهم منه حاجة"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجه مطرب الراب ويجز، رسالة جديدة للمطرب رامي صبري بعد أزمة التصريحات الأخيرة بينهما.

وكتب ويجز، عبر حسابه على "فيسبوك" ردًا على منشور للشاعر تامر حسين حول هذه الأزمة: "حصل خير يا جماعة، رامي صبري ده زي ابني بالظبط وهو شطور وقمور ومجتهد، أنا بس في اللقاء كنت حاسه كده بيجامل من ورا قلبه عشان الجمهور ميغلطهوش وفرق أجيال بقى مش بفهم حاجة منه خالص فتلاقيني مخدتش بالي".

وكان الشاعر تامر حسين، قال في تدوينة له على فيسبوك: "رامي صبري شهادتي فيك مجروحة، أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك".

وتابع: "تصريح مش موفق من ويجز رغم أني شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فهم كلامك غلط".

وأضاف: "إنما الأرقام اللي قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وإنت الكبير يا روما، ويجز لو يعرف إنت أول واحد بعتلي أغنية البخت وبتقولي الراجل ده عنده حاجة مختلفة مكنش هيزعل كدة، دي شهادة حق والله".

ليرد عليه رامي صبري عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا على كلامك الجميل اللي زيك، ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

يذكر أن، مطرب الراب ويجز، انتقد تصريحات رامي صبري بأن اسمه يأتي في قائمة أهم 5 نجوم في مصر، وأن أهم 5 مغنيين في مصر، هم: عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ورامي صبري وقال على حد قوله: "مفيش حد تاني".

وخرج ويجز عن صمته بمقطع فيديو نشره على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهاجم رامي صبري قائلا: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم على أي حد، والناس تسمع وتسكت يعني، الفنان ده اسمه رامي، رامي ده بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يقعد يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده".

وأضاف: "هتتكلم امتى عن فنك ومجالك، أنا شايف إنك مابتفهمش حاجة في الراب ولا بتفهم الكلام بتاعه، أو زي ما انت قولت قبل كده، ومش هتعرف تعمله، وأنا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وأنا مبعرفش بحترمه، ليه عشان هو عمل حاجة أكيد غير اللي أنا عملتها، اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش على نفسي فيها، وانت مبتقدرش الفنانين دول وشايفهم كده بيحاولوا يوصلوا لليفل انت فيه في حين أنهم معديينك، أنت مش رقم 2 انت يا رامي أنت رقم 19، أنت بعيد أوي".

اقرأ أيضًا:

تركي آل الشيخ: "لو كل واحد ركز في ورقته فلح"

هيفاء وهبي عن وقف الحرب في لبنان: "خسرنا ما لا يعوض"

من بينهم محمد لطفي وبوسي شلبي.. نجوم الفن في جنازة حما حمادة هلال