معبد قارون والشلالات.. إلهام شاهين توثق زيارتها للمشاركة في مهرجان الفيوم السينمائي

"أخوك ما يستحقش منك كده".. رسائل غاضبة من نجوم الفن لشقيق محمد رحيم

كتب - معتز عباس:

وثقت الفنانة إلهام شاهين زيارتها لمدينة الفيوم، للمشاركة في مهرجان الفيوم السينمائي الدولي.

ونشرت إلهام، مجموعة صور لها، من زيارتها لمعبد قارون الأثري، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: زيارة لمعبد قارون الأثرى.. العراقة والأصالة في الفيوم، مهرجان الفيوم الدولي لسينما البيئة والفنون المعاصرة".

كما زارت إلهام بحيرة قارون، ونشرت بعض الصور، وكتبت: "أجمل رحلة سياحية في وادي الريان والشلالات وبحيرة قارون .. حقيقي سياحة مختلفة وممتعة".

https://www.instagram.com/p/DC3mWA1Ilze/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

افتتحت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من المهرجان بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبحضور فني كبير من عدد من النجوم منهم النجمة إلهام شاهين وداليا مصطفى ورانيا فريد شوقي وأحمد فتحي وأحمد مجدي وحمزة العيلي.

وتواجد بالقاعة حضور كبير بالإضافة إلى عدد من الطلاب من جامعة الفيوم حيث حرصوا على متابعة الأفلام في المهرجان السينمائي الأول الذي يقام على أرض المحافظة.

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