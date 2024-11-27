جريئة.. 10 صور لـ سلمي أبو ضيف رفقة زوجها بإطلالة ساحرة في مهرجان ضيافة

شارك في هذه الأعمال وتوفي لهذا السبب.. معلومات عن الراحل خالد جمال

من بينهم محمد لطفي وبوسي شلبي.. نجوم الفن في جنازة حما حمادة هلال

زينة أشرف عبد الباقي تنشر صور مع نجوم الفن من العرض الخاص لفيلمها

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف رفقة زوجها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان "ضيافة" في دبي، الذي انطلقت فعالياته مساء أمس، بإطلالة ساحرة.

ارتدت سلمى فستانا طويلا بقصة الكب باللون الموف، ونسقت معه حزام عند منطقة الخصر بنفس اللون.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا ناعما.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وأسورة.

بينما ارتدى زوجها بدلة باللون الأسود، ونسق أسفلها قميص أبيض.