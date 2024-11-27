مستعينًا بمقولة لـ چيمس بالدوين.. عمرو سلامة يوجه رسالة غامضة لهؤلاء

كتب - معتز عباس:

استعان المخرج عمرو سلامة مقولة للكاتب العالمي "جيمس بالدوين"، لتوجيه رسالة غامضة لهؤلاء.

ونشر عمرو، صورة له من كواليس تصوير أحد أعماله، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "الموهبة ليست مهمة، أعرف الكثير من الموهوبين الفاشلين، الأهم من الموهبة هذه الكلمات المعتادة؛ الالتزام، الحب، الحظ، والأهم، القدرة على التحمل والصمود.. چيمس بالدوين".

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جيمس بالدوين، كاتب أفريقي أمريكي، عُرف بنشاطه في حركة الحقوق المدنية، وكان واضحًا بشأن موقفه من فلسطين عام 1979، وكان مهتمًا ، بحراك الحقوق المدنية المناهض للعنصرية.

يذكر أن، المخرج عمرو سلامة كان قد أعلن مؤخرا عن مشاركة فيلمه السينمائي القصير"ستين جنيه" بمهرجان الفيلم العربي في تورنتو بكندا.

قصة فيلم٦٠ جنيه مستوحاة من أغنية لـ زياد ظاظا، وتتناول أحداثا بعضها حقيقي تناقش قضايا العنف الأسري وتحقيق الأحلام، وبطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي، ومن إخراج عمرو سلامة.

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