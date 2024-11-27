ويجز يرد على رامي صبري بعد جملة "أخويا الصغير وأنا مسامحه"

كتبت- سهيلة أسامة:

رد مطرب الراب ويجز، على رسالة رامي صبري الأخيرة التي أعلن فيها عن مسامحته له بعد الانتقادات المتبادلة التي وقعت بينهما خلال الأيام الماضية.

وكتب ويجز، عبر حسابه على "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "سامحتني قبل ما اعتذر.. أخلاق ملاك بجد أحرجتني بأدبك، حصل خير يا رامي، وبعدين أخوك الصغير إيه إنت عجزت، إنت لسه صغير أوي بالتوفيق يا مجتهد".

وكان رامي صبري، كتب تدوينة خلالل الساعات الماضية، قال فيها: "ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

يذكر أن مطرب الراب ويجز، انتقد تصريحات رامي صبري التي قال فيها إن اسمه يأتي في قائمة أهم 5 نجوم في مصر، وأن أهم 5 مغنيين في مصر، هم: عمرو دياب وتامر حسني وحماقي ورامي صبري وقال على حد قوله: "مفيش حد تاني".

وخرج ويجز عن صمته بمقطع فيديو نشره على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابه على "إنستجرام"، وهاجم رامي صبري، قائلا: "هتكلم على فنان فاكر إنه عنده صلاحية يطلع يتكلم على أي حد، والناس تسمع وتسكت يعني، الفنان ده اسمه رامي، رامي ده بقى كل ما يقعد 4 أو 5 شهور يزهق يطلع يقعد يتكلم في التليفزيون على بتوع الراب والهيب هوب وكده".

واستكمل: "هتتكلم امتى عن فنك ومجالك، أنا شايف إنك مابتفهمش حاجة في الراب ولا بتفهم الكلام بتاعه، أو زي ما أنت قولت قبل كده، ومش هتعرف تعمله، وأنا راجل مثلا لو لقيت واحد بيعرف يسوق عجلة وأنا مبعرفش بحترمه، ليه عشان هو عمل حاجة أكيد غير اللي أنا عملتها، اشتغل على نفسه في حاجة أنا مشتغلتش على نفسي فيها، وانت مبتقدرش الفنانين دول وشايفهم كده بيحاولوا يوصلوا لليفل انت فيه في حين أنهم معديينك، أنت مش رقم 2 انت يا رامي أنت رقم 19، أنت بعيد أوي".

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