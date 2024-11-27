حسين فهمي ووزير الثقافة ضيفا برنامج "معكم" تقديم منى الشاذلي في هذا الموعد

كتب - معتز عباس:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنا، يومي غدًا الخميس والجمعة.

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ومن المقرر أن يتحدث وزير الثقافة وحسين فهمي مام جمهور البرنامج عن تنظيم مهرجان القاهرة السينمائي، لكي يظهر بهذه الصورة الرائعة في دورته الـ 45.

وخصص الفنان الكبير حسين فهمي فقرة للراحلين من نجوم وصناع الفن الذين غادروا عن عالمنا الشهور الماضية، وذلك بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وتحدث متأثرًا عن أن الواجب والمسؤولية يجعلان الإنسان يبدو متماسكًا رغم أنه لا يتجاوز أحزانه، ولكن يقوم الإنسان بتقديم واجبه في أكثر الأوقات حزنًا.

أقيم حفل الختام، مساء يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، أحمد حلمي، أمينة خليل، نبيلة عبيد، أشرف عبدالباقي، لقاء الخميسي.

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