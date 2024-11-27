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سلمى أبو ضيف تبرز حملها أثناء مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان "ضيافة" بالإمارات

06:37 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف حامل على السجادة الحمراء في مهرجان ضيافة
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    سلمى أبو ضيف وزوجها في مهرجان ضيافة
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف وزوجها في مهرجان ضيافة
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف وزوجها في مهرجان ضيافة
  • عرض 6 صورة
    سلمى أبو ضيف وزوجها في مهرجان ضيافة
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كتب - معتز عباس:

أبرزت الفنانة سلمى أبو ضيف حملها خلال تواجدها رفقة زوجها إدريس عبدالعزيز، على السجادة الحمراء لمهرجان "ضيافة" المنعقد بدولة الإمارات.

ويفتتح اليوم الأربعاء، حفل مهرجان ضيافة بدورته الثامنة في الإمارات، والمقام على مدار يومي 26 و27 نوفمبر الجاري،ليشمل الحفل تكريم 18 شخصية ريادية في مجالات الفنون والنشاط الإنساني والمجتمعي.

مهرجان ضيافة (ضيافة) هي فعالية سنوية تُقام في دبي، وتستهدف تكريم الشخصيات المتميزة والكيانات والشركات التي أسهمت في تحسين المجتمع العربي الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشاركت سلمى أبو ضيف، في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، رمضان 2024، بطولة، النجمة الشابة ليلى أحمد زاهر، محمد محمود، انتصار، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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الفنانة سلمى أبو ضيف سلمى أبو ضيف على السجادة الحمراء مهرجان ضيافة بالإمارات سلمى أبو ضيف تبرز حملها
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