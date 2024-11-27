تعرف على موعد طرح فيلم "الحريفة 2" بالسينمات

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة نور إيهاب، طرح فيلمها الجديد "الحريفة 2 - الريمونتادا " يوم 4 سبتمبر المقبل، بجميع دور العرض السينمائي.

ونشرت نور، البوستر الدعائي للفيلم، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لانا من فيلم الحريفة2 .. 4 ديسمبر في جميع السينمات في مصر و5 ديسمبر في الوطن العربي".

فيلم "الحريفة ٢" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

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