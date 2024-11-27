عمر المهندس ودنيا سامي يحضرون الليلة الأخيرة لـ"ألف تيتة وتيتة" بالسعودية

كتب- هاني صابر:

حرص المخرج عمر المهندس، والفنانة الشابة دنيا سامي، على حضور الليلة الأخيرة لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" التي عرضت نهاية شهر نوفمبر بالمملكة العربية السعودية ضمن موسم الرياض.

وقال النجم أكرم حسني، قبل صعود عمر المهندس ودنيا سامي على خشبة المسرح: "منورنا النهاردة المخرج العبقري والمتميز، ومن العيلة الفنية العريقة المخرج الكبير عمر المهندس".

وأضاف أكرم: "والفنانة الصاعدة والكوميدية وصاحبة الكاريزما والدم الخفيف.. دنيا سامي".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن في وقت سابق عن مد عرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" ليوم إضافي لتنتهي الثلاثاء بدلا من الإثنين.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه على "إكس": "تم تمديد يوم إضافي للمسرحية الكوميدية (ألف تيتة وتيتة) من بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان أكرم حسني، 26 نوفمبر".

وكان تركي آل الشيخ، أشاد بمسرحية "ألف تيتة وتيتة" المعروضة ضمن فعاليات موسم الرياض، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلا: "سعيد بنجاح المسرحية وبأبطالها ولدينا طلب جدي من الجمهور بالتمديد لها وزيادة العروض.. ستظل Gea وموسم الرياض بدعم القائد الملهم ولي العهد الأمين حفظه الله شعلة من النور تضيء لكل عربي وتعطيه الفرصة لتقديم إبداعه".

وأضاف: "سنظل في ظهر كل عازف موسيقي وكل فنان وكل فرد في منظومة الإنتاج وكل مبدع… في هذه المسرحية كمثال بسيط عمل مكون من مئات الأشخاص ومئات البيوت المفتوحة… حاربوا الظلام بالنور وكونوا داعمين للشباب الطموح وبارقة أمل، المبدع العربي يستحق الكثير، ولا تلتفتوا لأصوات طيور الظلام والحاسدين فقافلتنا معا تسير ولا نسمع لهم صوت".

وكانت مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تصدرت تريند موقع التدوينات "إكس" بالسعودية، قبل عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة على مسرح العلى، والتي يتم تقديمها لمدة 5 أيام متواصلة من يوم 21 نوفمبر إلى 25 نوفمبر الجاري.

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وميرنا جميل ومصطفى غريب وغادة طلعت، تأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.