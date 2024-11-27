رامي صبري يرد على تامر حسين: "ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه"

كتب- هاني صابر:

رد المطرب رامي صبري، على تدوينة الشاعر تامر حسين حول خلافه مع ويجز خلال الأيام الماضية، مؤكدا انتهاء الأزمة وأنه سامح ويجز.

وكتب رامي، ردا على تصريحات الشاعر تامر حسين، قائلا: "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم، شكرا على كلامك الجميل اللي زيك.. ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

وكان تامر حسين، كتب عبر حسابه على فيسبوك، موجها حديثه لرامي صبري: "شهادتي فيك مجروحة أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسه شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفي الصدارة".

وأضاف: "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إن شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللي قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وأنت الكبير يا روما.. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلي أغنية البخت وبتقولي الراجل ده عنده حاجة مختلفة مكنش هيزعل كدة، دي شهادة حق والله".