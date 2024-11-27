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نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنان خالد جمال الدين

04:57 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

الفنان خالد جمال الدين

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كتبت: سهيلة أسامة:

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل خالد جمال الدين، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة المهن التمثيلية عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك": "ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الممثل خالد جمال الدين، الذي وافته المنية أمس وشيعت الجنازة ظهرًا من مسجد السيدة نفيسة والعزاء على المقابر".

الفنان الراحل خالد جمال الدين، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في بطولة عدة مسلسلات، ومن أبرز الشخصيات التي قدمها "صلاح"، في الجزء الأول من مسلسل "زيزينيا".

وشارك الراحل، في مسلسلات: البخيل وأنا، مازال النيل يجري، أبو العلا البشري، الجنوبي، ملح الأرض.

ومن المسرحيات، التي شارك بها الفنان الراحل خالد جمال، السلطان الحائر، كاليجولا، الوظيفة لا تزال في جيبي، أنا عايزة مليونير.

الفنان الراحل شارك أيضا، في أفلام: (كوكب الشرق، الغجر، وعمل مساعد إخراج في أفلام: (يا تحب يا تقب، الخطيئة السابعة، غزو الأرانب).

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خالد جمال الدين الفنان خالد جمال الدين نقابة المهن التمثيلية
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