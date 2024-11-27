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زينة أشرف عبد الباقي تنشر صور مع نجوم الفن من العرض الخاص لفيلمها "مين يصدق"

04:44 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أشرف عبد الباقي من العرض الخاص لفيلم مين يصدق
  • عرض 5 صورة
    زينة عبد الباقي وأمير كرارة وأشرف عبد الباقي
  • عرض 5 صورة
    أشرف عبد الباقي ويوسف الشريف
  • عرض 5 صورة
    زينة وأشرف عبد الباقي منالعرض الخاص لفيلم مين يصدق
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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت المخرجة زينة عبد الباقي، ابنة الفنان أشرف عبدالباقي، صورا تجمعها بنجوم الفن، من العرض الخاص لفيلم "مين يصدق".

ونشرت زينة الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الفيلم أول يوم في السينما النهاردة، بشكر كل النجوم اللي شرفونا امبارح في العرض الخاص".

وحضر العرض عدد من نجوم الفن منهم: أحمد حلمي، أمير كرارة، يوسف الشريف، يوسف عمر، جايدا منصور، إبرام سمير، وائل عوني، نادين، حمدي الميرغني، وغيرهم.

فيلم مين يصدق، بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي ومصطفى خالد بهجت، وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبدالباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.

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نجوم الفن فيلم مين يصدق زينة أشرف عبد الباقي
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