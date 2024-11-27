هنا الزاهد توجه الشكر لـ تركي آل الشيخ: "بشكرك على دعمك الكبير"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد خلال الفترة الماضية.

وكتب "الشيخ" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في سنة ٢٠٢٤م وأرقام المبيعات في المملكة في السينما ومنصة شاهد أرقام هشام ماجد في الرجال وهنا الزاهد في البنات كبيرة، كانوا نجوم ٢٠٢٤م عندنا، طبعاً الرقم التاريخي في السينما العربية ولاد رزق ٣ وبمسافة كبيرة".

كما كشف عن عمل فني جديد، يتم التحضير له، قائلاً: "شغالين على مسلسل كبير مع نجم كبير برعاية موسم الرياض ومحتار في البطلة معاه".

من جانبها، أعادت الفنانة هنا الزاهد نشر منشوره عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "شكرًا معالي المستشار على دعمك الكبير، فرحتني جدًا وابتدي اليوم بطاقة كبيرة، شكرًا، شكرً للسعودية على كل الدعم".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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