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تعرف على موعد ومكان عزاء حما الفنان حمادة هلال

03:53 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

انهيار زوجة حمادة هلال في جنازة والدها

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كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان حمادة هلال عن موعد ومكان عزاء والد زوجته، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل، عقب صلاة المغرب بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس.

وكتب حمادة، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "بشكر كل اللي حضر جنازة حمايا المهندس سميح توفيق، وسيقام العزاء إن شاء الله غداً الخميس، بعد صلاة المغرب في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، أسألكم الدعاء".

وشيع منذ قليل جثمان المهندس سميح توفيق الفيشاوي، التي أقيمت بمسجد فاطمة الشربتلي في التجمع الخامس.

وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد لتقديم واجب العزاء، وكان من بين الحاضرين الفنان أحمد عصام، الفنان عماد زيادة، الفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

موعد ومكان عزاء حما حمادة هلال

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