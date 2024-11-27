هيفاء وهبي عن وقف الحرب في لبنان: "خسرنا ما لا يعوض"

كتبت- نوران سامة:

علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت هيفاء صورة للعلم اللبناني عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "انتهت الحرب، اليوم، نطوي صفحة مليئة بالألم، ونفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل والسلام، تبقى أمامنا تحديات أخرى وهي إعادة إعمار ما تهدّم، وشفاء القلوب التي أنهكتها الخسائر".

وأضافت: "نحتاج أن نكون أقوى من ذي قبل، وأن نتكاتف لنستعيد وطننا، ونعيد الحياة إلى شوارعه وبيوته، ونملأ سماءه بالأحلام بدلًا من أصوات الصواريخ، كانت الحرب ثقيلة على قلوبنا، فقدنا أرواحًا غالية، عشنا ليالي طويلة مليئة بالدعاء والفقد وخسرنا ما لا يُعوض، لكننا أيضًا تمسكنا بالأمل، وكنا على يقين في أعماقنا أن هذه المأساة ستنتهي".

وتابعت هيفاء: "هذه ليست فقط نهاية حرب، بل بداية حياة جديدة، سنحمل دروس الماضي ونزرع بها مستقبلًا لا مكان فيه إلا للحب والإنساني، وإلى إخواننا في غزة، ندعو الله أن تنتهي الحرب ويعم السلام في الوقت القريب، قلوبنا وصلواتنا معكم".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي تخوض الماراثون الرمضاني 2025، بمسلسل بعنوان "بمية دهب" وذلك بعد غياب دام منذ 3 سنوات منذ مسلسل "أسود فاتح".

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