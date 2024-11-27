تركي آل الشيخ: "لو كل واحد ركز في ورقته فلح"

كتبت- نوران أسامة:

وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة غامضة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "آل الشيخ": "قافلة المملكة تسير بقيادة حكيمة وبشعب عظيم إلى المستقبل بمشاريع جبارة وبجودة حياة لكل من يعيش في هذه الأرض الغالية، السعوديين مشغولين ببناء وطنهم وبتطوير أنفسهم، والغير مشغول بالسعوديين، لو كل واحد ركز في ورقته فلح".

وكشف تركي آل الشيخ، عن عمل فني جديد، يتم التحضير له، قائلاً: "شغالين على مسلسل كبير مع نجم كبير برعاية موسم الرياض ومحتار في البطلة معاه".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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