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تركي آل الشيخ يكشف عن النجوم المصريين الذين حققوا أرقامًا قياسية

03:15 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

تركي آل الشيخ

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كتبت- سهيلة أسامة:

أشاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بـ النجاح الذي حققه عدد من النجوم المصريين خلال هذا العام، مؤكدًا أنهم حققوا أرقامًا قياسية في السينما ومنصة شاهد الرقمية.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في سنة ٢٠٢٤م وأرقام المبيعات في المملكة في السينما ومنصة شاهد أرقام هشام ماجد في الرجال وهنا الزاهد في البنات كبيرة، كانوا نجوم ٢٠٢٤م عندنا، طبعاً الرقم التاريخي في السينما العربية ولاد رزق ٣ وبمسافة كبيرة".

كما كشف عن عمل فني جديد، يتم التحضير له: "شغالين على مسلسل كبير مع نجم كبير برعاية موسم الرياض ومحتار في البطلة معاه".

جدير بالذكر أن المستشار تركي آل الشيخ شهد في مطلع نوفمبر الجاري افتتاح استديوهات الحصن – Big time، في احتفالية كبرى أقيمت بحضور كوكبة من نجوم الوسط الفني من مصر ومختلف أنحاء العالم العربي.

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تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه النجوم المصريين
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