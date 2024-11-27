من بينهم محمد لطفي وبوسي شلبي.. نجوم الفن في جنازة حما حمادة هلال

شارك في هذه الأعمال وتوفي لهذا السبب.. معلومات عن الراحل خالد جمال

كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان حما الفنان حمادة هلال، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد في مراسم تشييع الجثمان، من بينهم الفنان أحمد عصام والفنان عماد زيادة، والفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وشهدت الجنازة انهيار زوجة الفنان حمادة هلال، أثناء تشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر اليوم صورة لوالد زوجته، علق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".