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من بينهم محمد لطفي وبوسي شلبي.. نجوم الفن في جنازة حما حمادة هلال

02:48 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
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    عماد زيادة من جنازة والد أسماء سميح
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    عماد زيادة من جنازة والد أسماء سميح (2)
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    عماد زيادة من جنازة حما حمادة هلال
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    عماد زيادة في جنازة والد زوجته حمادة هلال
  • عرض 18 صورة
    صلاة جنازة والد زوجة الفنان حمادة هلال
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    حمادة هلال يقرأ القرأن في جنازة والد زوجته
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    محمد لطفي من جنازة حما حمادة هلال_1
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    حمادة هلال من جنازة حماه ط
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    تشييع جثمان والد أسماء سميح زوجة حمادة هلال
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    تشييع جثمان حما الفنان حمادة هلال
  • عرض 18 صورة
    بوسي شلبي تساند زوجتة حمادة هلال من عزاء والدها
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    عماد زيادة من جنازة والد أسماء سميح زوجة حمادة هلال
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    أحمد عصام من جنازة والد زوجتة الفنان حمادة هلال
  • عرض 18 صورة
    أحمد عصام من جنازة والد زوجة الفنان حمادة هلال
  • عرض 18 صورة
    أحمد عصام من جنازة حما حمادة هلال
  • عرض 18 صورة
    انهيار زوجة حمادة هلال في جنازة والدها
  • عرض 18 صورة
    جنازة حما الفنان حمادة هلال
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كتبت- نوران أسامة:

شيع منذ قليل جثمان حما الفنان حمادة هلال، من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس.

وحرص عدد من نجوم الفن على التواجد في مراسم تشييع الجثمان، من بينهم الفنان أحمد عصام والفنان عماد زيادة، والفنان محمد لطفي، والإعلامية بوسي شلبي.

وشهدت الجنازة انهيار زوجة الفنان حمادة هلال، أثناء تشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر اليوم صورة لوالد زوجته، علق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".

محمد لطفي بوسي شلبي جنازة حما حمادة هلال حمادة هلال
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