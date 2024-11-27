شارك في هذه الأعمال وتوفي لهذا السبب.. معلومات عن الراحل خالد جمال

من بينهم محمد لطفي وبوسي شلبي.. نجوم الفن في جنازة حما حمادة هلال

كتب-مصطفى حمزة:

رحل عن عالمنا الفنان خالد جمال، صباح اليوم الأربعاء، إثر إصابته بهبوط مفاجئ في الدم.

محمد نور "نجل شقيقة الفنان الراحل"، أعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي و الَّذَين إذا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون)، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنتقل إلى رحمة الله خالي الأستاذ خالد جمال الدين، سائلين الله عز وجل أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة بعد صلاة الظهر ونسألكم الدعاء".

الفنان الراحل خالد جمال الدين، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في بطولة عدة مسلسلات، ومن أبرز الشخصيات التي قدمها "صلاح"، في الجزء الأول من مسلسل "زيزينيا".

وشارك الراحل، في مسلسلات: البخيل وأنا، مازال النيل يجري، أبو العلا البشري، الجنوبي، ملح الأرض.

ومن المسرحيات، التي شارك بها الفنان الراحل خالد جمال، السلطان الحائر، كاليجولا، الوظيفة لا تزال في جيبي، أنا عايزة مليونير.

الفنان الراحل شارك أيضا، في أفلام: (كوكب الشرق، الغجر، وعمل مساعد إخراج في أفلام: (يا تحب يا تقب، الخطيئة السابعة، غزو الأرانب).