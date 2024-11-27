أحد أبطال مسلسل زيزينيا.. وفاة الفنان خالد جمال الدين

كتبت- منال الجيوشي

أعلن الفنان أيمن عزب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، وفاة الفنان خالد جمال الدين

وكتب عزب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنعي ببالغ الحزن الزميل الفنان خالد جمال الدين رحمه الله تعالي وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة والفاتحة"



خالد جمال الدين قدم خلال مشواره الفني عددا من الأعمال الهامة في الدراما التليفزيونية، أشهرها: (زيزينيا، حلم الجنوبي، ابن ماجه، ملح الأرض، ملفات سرية)

وكان آخر أعمالها الفنية مسرحية "السلطان الحائر" للنجم محمد رياض، وعرضت عام ٢٠٠٩