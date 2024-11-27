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بالصور.. انهيار زوجة حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدها

01:50 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    انهيار زوجة الفنان حمدة هلال
  • عرض 11 صورة
    انهيار زوجة حمادة هلال أثناء تشيع جثمان والدها_!
  • عرض 11 صورة
    انهيار زوجة حمادة هلال
  • عرض 11 صورة
    انهيار زوجة حمادة هلال أثناء تشيع جثمان والدها
  • عرض 11 صورة
    جنازة حما الفنان حمادة هلال
  • عرض 11 صورة
    زوجة جمادة هلال أثناء تشيع جثمان والدها
  • عرض 11 صورة
    زوجة حمادة هلال أثناء تشيع جثمان والدها_1
  • عرض 11 صورة
    زوجة حمادة هلال في جنازة والدها
  • عرض 11 صورة
    انهيار زوجة حمادة هلال_1
  • عرض 11 صورة
    انهيار زوجة الفنان حمادة هلال
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كتبت: سهيلة أسامة:

تصوير- هاني رجب

شيع منذ قليل جثمان حما الفنان حمادة هلال، من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس.

وشهدت الجنازة انهيار زوجة الفنان حمادة هلال، أثناء تشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور صلاة الجنازة وكان من بينهم الإعلامية بوسي شلبي ولاعب الكرة إبراهيم حسن وزوجته، الفنان أحمد عصام، والفنان محمد لطفي.

وأعلن خبر الوفاة الفنان حمادة هلال، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم".

وتابع: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبي العزيز المهندس سميح توفيق الفيشاوي، اللهم أسكنه فسيح جناتك، اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض، اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يا رب، أسألكم الدعاء".

وكان الفنان حمادة هلال قد نشر اليوم صورة لوالد زوجته، علق عليها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل حاسد، الله يشفيك ويعينك على هذا المرض ويجعل كل لحظة بتتألم فيها في ميزان حسناتك".

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حمادة هلال زوجة حمادة هلال جنازة حما حمادة هلال
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